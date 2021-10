Ao Vivo – Brusque X Remo I Campeonato Brasileiro – Série B I 15.10.2021

Hoje Brusque enfrenta o Remo pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida vai acontecer no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina as 16h.

Brusque ocupa a 16ª posição na tabela com 32 pontos, agora é vencer para fugir da linha do rebaixamento. Os jogadores Everton Alemão e Ianson estão suspensos, já o Marcelo está fora da partida por conta de uma lesão no ombro. Fillipe Soutto e Vivico apesar de terem participado do treinamento durante a semana, só estarão de volta com os relacionados na próxima rodada.

O Clube do Remo ocupa a 12ª posição na tabela com a soma de 38 pontos, se ganhar a partida fora de casa, nesta sexta-feira (15) a equipe fica mais próximo de permanecer na segundona. Apesar da vantagem de estar em uma colocação melhor que seu adversário, o clube não ganha uma partida há três jogos, o jogo de hoje requer mais empenho da equipe para sair vitorioso no jogo desta sexta-feira (15).

Acompanhe o jogo ao vivo em nossos canais de comunicação sob o comando de Frank Souza na Narração, reportagens de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto. Não perca esta grande partida e acesse os links abaixo:

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira