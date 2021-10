AO VIVO – CRUZEIRO X REMO – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 28.10.2021

Hoje tem campeonato brasileiro pela 32ª rodada da série B, Cruzeiro e Remo vão disputar a partida desta quinta-feira (28) no independência, em Belo Horizonte, no horário das 21h30.

O Cruzeiro vem de um empate e uma derrota, ocupando a 12° colocação na tabela com 39 pontos, o time precisa vencer a partida de hoje, caso contrário, o Cruzeiro permanece na serie B mais um ano consecutivo.

Enquanto ao Remo, o clube vem de três derrotas consecutivas pela serie B, e precisa ganhar o jogo desta noite, o time ocupa a 13° posição na tabela com um total de 38 pontos. Na tarde desta quarta-feira(27) a equipe treinou na cidade do galo e encerrou sua preparação no final da tarde.

O jogo vai ser transmitido ao vivo pelos nossos canais de comunicação, acesse e fique por dentro da 32ª rodada da série B. A transmissão será ao vivo com a narração de Carlos Magno e comentários de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira