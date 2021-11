AO VIVO – CSA X REMO I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 05.11.2021

Hoje tem campeonato brasileiro de futebol pela serie B, a rodada 34ª vai ser entre CSA e o Clube do Remo, no Estádio Rei Pelé na capital Maceió de Alagoas, ás 17h. Você acompanha a transmissão ao vivo deste grande jogo, em nossos canais de comunicação, pelo comando de Carlos Magno na narração e comentários de Gabriel Freitas.

Com o objetivo de entrar no G-4, a tarefa do CSA é entrar em campo com força total para vencer seu adversário, o time ocupa a 7° posição com 51 pontos, se o time derrotar o Remo, ele vai precisar so de alguns deslizes de Goiás, Guarani e CRB para ocupar uma vaga no G-4.

Já o Remo, luta para não entra na zona do rebaixamento, o clube finalizou na manhã de ontem, no CT do Retrô, Recife, a preparação para o jogo desta tarde de sexta-feira ( 5), após o almoço a delegação Azulina embarcou para Maceió. O Cube do Remo está na 11° colocação da tabela com 41 pontos, o clube precisa dos três pontos para fugir da zona do rebaixamento.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira