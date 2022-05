Ao vivo, Datena se irrita com a Record: “Jornalismo péssimo”

Durante edição do Brasil Urgente desta sexta-feira (29), José Luiz Datena demonstrou revolta com o jornalismo da Record. O apresentador da Band acusou a concorrente de “jornalismo de péssima qualidade”. De acordo com o comunicador, o Cidade Alerta mostrou como “exclusivo” uma reportagem já apresentada antes por seu noticiário.

A reportagem em questão é sobre a prisão do assassino do jovem Renan, após um assalto em São Paulo. O noticiário da Record, apresentado por Luiz Bacci, mostrou imagens da prisão alegando ser em primeira mão, mas supostamente a exclusividade seria de Datena e sua equipe.

Eu não gosto de coisa mal feita. No começo do programa, eu dei essa reportagem. No momento em que eu dei era exclusivo. Quem faz jornalismo errado tem que pagar por isso. Bota a reportagem que eu tenho aqui, que eu dei no começo do programa, que era exclusiva, porque ninguém tinha dado. Agora estão soltando a mesma reportagem como exclusivo – disparou.

– Isso é jornalismo de péssima qualidade, mal feito. Põe a reportagem aí pra provar que não é exclusivo. Isso aqui é jornalismo de verdade – finalizou.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Band/Record