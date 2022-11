AO VIVO: Em instantes, Jair Bolsonaro quebra o silêncio após resultado

Após mais de 40 horas sem se pronunciar sobre o resultado das eleições deste domingo (30), que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) convocou a imprensa no Palácio do Alvorada.

Jornalista e ministros já estão local à espera do discurso do chefe do Executivo, que será em instantes.

Auxiliares do presidente tentavam, desde domingo (30), fazer com que o líder fizesse algum pronunciamento, mas ele preferiu ficar em silêncio. No entorno de Bolsonaro, no entanto, diversas figuras já se posicionaram sobre o resultado.

Fonte: Pleno News/Foto: Isac Nóbrega/PR