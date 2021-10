AO VIVO I CRICIÚMA E.C X PAYSANDU I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C I 03.10.2021

Hoje tem a 1ª rodada do quadrangular do acesso para a série B, importantíssimo jogo para o Paysandu que busca o tão sonhado acesso desde 2019. Paysandu enfrenta o Criciúma neste domingo (03) a partir das 18h, no Estádio Heriberto Hülse, no estado de Santa Catarina.

Paysandu tem uma difícil missão de derrotar o adversário que ainda não perdeu uma rodada dentro de casa, a equipe que vence três rodadas em casa já tem o acesso garantido, porém a tarefa do Paysandu é dificultar o acesso do time adversário.

O técnico Roberto Fonseca diz está com suas estratégias prontas para ser executadas no jogo de hoje, mesmo com o time forte que o Criciúma demostrou ao longo do Campeonato, não há espaço para temer, o objetivo é conseguir um resultado positivo para o Paysandu na cidade dos catarinenses.

E para não perder este jogo de grande importância para o time paraense, acompanhe de forma gratuita pelos nossos canais de comunicação em tempo real o Campeonato Brasileiro da série C, com narração de Frank Souza, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira