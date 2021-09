AO VIVO I REMO X SAMPAIO CORRÊA I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 30.09.2021

Hoje o Remo enfrenta o time Sampaio Corrêa pelo Brasileirão da série B, no estádio Castelão em São Luís as 21h30. O time do Remo não sofre risco de rebaixamento, a meta é alcançar o topo da tabela e conseguir mais três pontos para estar no G-4.

Na tarde de ontem os atletas do Remo finalizaram sua preparação no Sesi, com aquecimento e treinamento de bola parada, para jogar contra o Sampaio Corrêa, será 27° rodada do Brasileirão, o Remo ocupa a 9° posição na tabela com uma pontuação de 36 pontos, se o jogo de hoje tiver a vitória azulina, o time alcança os 39 pontos. A partida será transmitida ao vivo pelos nossos canais de comunicação, com Narração de Frank Souza, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira