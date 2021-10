Ao Vivo – Ituano X Paysandu I Campeonato Brasileiro – Série C I 16.10.2021

Hoje quem entra em campo é Ituano contra o Paysandu disputando uma vaga para o acesso, pelo campeonato da série C. a terceira rodada do quadrangular vai ser no estádio Novelli Júnior, em Itu, no horário das 17h.

Apesar de Ituano ganhar do Botafogo-PB fora de casa, o time acabou derrotado pelo Criciúma na última rodada, isso fez com que o time perdesse a liderança do grupo C. o foco do time é conseguir 4 pontos nesses dois últimos jogos contra o Papão.

O Paysandu tem sofrido dois empates no quadrangular, o jogo de hoje vai precisar de mais dedicação, pois os dois times vão se enfrentar novamente onde vai ser definido a busca pelo acesso.

O jogo vai ser transmitido ao vivo pelos nossos canais de comunicação, acesse e fique por dentro em tempo real da final da terceira rodada da serie C do Campeonato Brasileiro. A transmissão será ao vivo com narração de Carlos Gomes, Reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira