AO VIVO NO CANAL YOUTUBE.COM/NASONDASDAMARAJOARA – REMO X SAMPAIO CORRÊA | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B | 30.09.2021

Em jogo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa e Remo entram em campo na noite desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Castelão. As equipes chegam na partida com 36 pontos, com os paraenses ocupando a nona colocação e a Bolívia Querida na décima por conta de maior número de vitórias.