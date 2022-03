Nesta quarta-feira (30) Paysandu e Águia de Marabá disputam mais uma partida pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Paraense 2022. Dessa vez, o duelo vai ser no Estádio da Curuzu ás 20h.

No primeiro duelo entre as equipes, o Papão levou a melhor, ganhou de 3 a 1 do Águia, o resultado abriu oportunidades para a partida de mais tarde que deixa a equipe dos bicolores em vantagem, isso significa que o Papão pode perder até por um gol de diferença para chegar á final.

O Papão vem de uma boa fase da qual fechou o Grupo A na liderança, com 17 pontos cinco vitorias, dois empates e uma derrota, além de 14 gols marcados e apenas 6 sofridos.

Já o Águia de Marabá, ficou como o segundo melhor no Grupo A, com apenas 12 pontos, três vitorias, três empates e duas derrotas, com dez gols marcados e nove sofridos.

A partida de logo mais que começa as 20h vai ser transmitido pela Radio Super Marajoara AM1130 com narração de Carlos Magno, reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Pio Netto.

Prováveis escalações

Paysandu: Elias Curzel; Igor Carvalho (Polegar), Genílson, Heverton, João Paulo; Mikael, Ricardinho, José Aldo; Serginho, Marlon e Danrlei.

Técnico: Márcio Fernandes

Águia de Marabá: Zé Carlos; Marcelo, Rodrigo, Admilton, Elivelton; Da Silva, Gabriel, Daniel, Corujinha; Adauto e Luan Parede.

Técnico: Wando Costa

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira