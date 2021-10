AO VIVO – PAYSANDU X BOTAFOGO I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C I 11.10.2021

O Paysandu enfrenta o Botafogo-PB nesta segunda-feira (11), o jogo vai acontecer no estádio da Curuzu, em Belém as 20h. Será a 2° rodada do quadrangular do campeonato da Série C do Brasileiro.

Sobre os atletas, o atacante Robinho que infelizmente está com uma lesão na coxa esquerda, não entra em campo hoje, o atleta continua sob os cuidados do departamento de saúde. Seu possível substituto deve ser o atacante Marlon, os laterais Marcelo e Leandro Silva, que apresentaram dores na coxa esquerda, estão em tratamento intensivo e não há certeza sobre sua participação sobre o jogo de hoje.

O último treino antes da partida contra o Botafogo, aconteceu no domingo do Círio (10), após o descanso do almoço em família, os jogadores treinaram no campo da Curuzu das 16h as 18h.

A partida será exibida em nossos canais de comunicação sob o comando de Frank Souza na narração, reportagens de Carlos Magno e comentários de Pio Netto. Acesse nossos canais e não fique de fora desta emocionante partida que marca o retorno dos torcedores bicolor ao campo.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira