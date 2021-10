Ao Vivo – Paysandu X Castanhal – Copa Verde I Copa Verde I 27.10.2021

Paysandu tentou focar no Campeonato Brasileiro da série B em busca do acesso em 2022, pois a diretoria chegou a fazer um protocolo para pedir o adiamento em seus próximos confrontos pela Copa Verde, sugerindo que fosse realizado nos dias 11 e 18 de novembro, a equipe do Castanhal retrucou sobre a situação e enviou ofício ser contraria a modificação sugerida pelo rival.

Então ficou decidido que os duelos vão acontecer de acordo com o calendário já estabelecido na Copa Verde. Sendo assim, de volta ao campeonato regional da Copa Verde, Paysandu vai fazer o jogo de ida das quartas de final, contra o Castanhal nesta quarta-feira (27) no Estádio da Curuzu, em Belém, a partir das 20h.



O próximo confronto entre os dois times será após o feriado do dia dos finados, no dia 3 novembro, próxima quarta-feira às 15h, no estádio Modelão, em Castanhal.

Os ingressos para a partida de hoje custarão R$ 40,00 arquibancada e R$ 60,00 cadeira. Para o público em geral, as vendas iniciaram nesta terça-feira (26), a partir das 9h, no site da FutebolCard e na bilheteria do vovô da cidade, das 9h às 17h. no dia do jogo a venda será somente online.



O jogo vai ser transmitido ao vivo pelos nossos canais de comunicação, acesse e fique por dentro da 3ª fase da Copa Verde. A transmissão será ao vivo com a narração de Frank Souza e comentários de Gabriel Freitas.

https://www.youtube.com/c/R%C3%A1dioSuperMarajoara/videos

https://www.youtube.com/c/supermarajoara

ACOMPANHE A SUPER TAMBÉM NAS OUTRAS PLATAFORMAS:

Facebook: https://www.facebook.com/supermarajoara

Instagram: https://www.instagram.com/supermarajoara

TikTok: https://www.tiktok.com/@supermarajoara

Site: https://www.grupomarajoara.com.br/

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira