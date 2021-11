AO VIVO – PAYSANDU X CRICIÚMA I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C I 06.11.2021

Hoje tem campeonato brasileiro da série C, essa será a 6° rodada do quadrangular do campeonato brasileiro. O duelo vai ser realizada entre Paysandu x Criciúma, no Estádio Curuzu, com transmissão ao vivo dos nossos comunicadores que vão contar todos os lances e novidades sobre os times, com narração de Frank Souza e comentários de Gabriel Freitas.

Os jogadores Alan Cardoso, que joga na lateral esquerdo que sofreu uma lesão na coxa esquerda, e os volantes Bruno Paulista (Tendinite) e Paulo Roberto ( coxa direita), o meio José Aldo ( coxa direita) e o atacante Rafael Grampola ( coxa esquerda) estão em tratamento no departamento de saúde do clube. O Lateral- esquerdo Diego Matos recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo passado.

O time bicolor não tem mais chances de classificação.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira