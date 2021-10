Ao Vivo – PAYSANDU X ITUANO – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C I 23.10.2021

Hoje tem futebol, e quem entra em campo é o Paysandu x Ituano disputando mais uma rodada pelo campeonato brasileiro da série C. o duelo vai acontecer a partir das 17h, no estádio da Curuzu.

A equipe do Paysandu ocupa a 4ª colocação do Grupo C, no total de dois pontos, já seu adversário está muito bem liderando com seis pontos.

Você acompanha esta 4ª rodada do quadrangular da série C do Brasileiro em nossos canais de comunicação, com narração de Carlos Magno e comentários de Gabriel Freitas

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira