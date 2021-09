AO VIVO – PAYSANDU x MANAUS| CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C| 25.09.2021

O Paysandu enfrenta hoje o Manaus as 17h, no estádio da Curuzu, pela 180 rodada do campeonato da Série C do Brasileiro.

Recuperado de um estiramento na coxa direita, o atacante Danrlei retorna ao campo e completa os 23 atletas relacionados para a partida de hoje.

Se Paysandu ganhar na tarde deste sábado, ele avança na liderança do grupo A, independente de outros resultados, o objetivo é conseguir o acesso para a segundona de 2022.

E para não ficar de fora desse importantíssimo jogo da última rodada da primeira fase da série C, é so acessar os nossos canais de comunicação e acompanhar ao vivo, com a narração de Carlos Magno, Comentários de Pio Netto e reportagens de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira