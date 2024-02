AO VIVO | PAYSANDU X REMO | CAMPEONATO PARAENSE | 04.02.24 

Daqui a pouco Paysandu e Remo se encaram no primeiro REPA do ano, o maior clássico do futebol paraense, irá acontecer ás 17h no Estádio do Mangueirão em Belém, pela quinta rodada do Campeonato Paraense 2024. Acompanhe ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O duelo

Paysandu e Remo se enfrentam no clássico de Edição 771. As duas equipes já entraram em duelo 126 vezes desde 1969, foram 35 vitorias para o Paysandu, 52 empates e 39 vitórias do Remo. dessas partidas, 68 foram encaradas pelo Parazão, com 18 vitorias do Paysandu, 28 empates e 22 vitórias do Remo.

Além disso, Paysandu já marcou 151 gols pra cima do Leão, sua última vitória com adversário foi com o placar de 4×0.

O Clube do Remo já goleou o Paysandu 152 vezes, e um dos seus melhores resultados contra o lobo mal foi de 5×2.

Atualmente

O Papão da Curuzu chega em campo muito bem na tabela, pois venceu os últimos três jogos, é o líder do grupo C do Parazão e soma 9 pontos. Com 100% de aproveitamento na competição, os bicolores não sofreram nenhum gol até agora. O último jogo do Paysandu foi contra o Águia de Marabá, jogando fora de casa e vencendo por 3×0.

O Leão também lidera a tabela do grupo B do Parazão, com 6 pontos. Das duas partidas encarada pelo os azulinos, o resultado foi positivo, somando 6 gols marcados e nenhum sofrido até agora. Seu último confronto foi contra o Castanhal fora de casa e terminou 1×0 para o Clube do Remo.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@supermarajoaraoficial

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira