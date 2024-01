AO VIVO | PAYSANDU x SANTA ROSA | CAMPEONATO PARAENSE | 20.01.24 

Hoje (20) é dia de estreia no Parazão 2024 com o Paysandu e Santa Rosa, a bola vai rolar a partir das 19h, no estádio do Mangueirão, em Belém, e você pode acompanhar tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O duelo

O último confronto entre ambas equipes foi no ano de 2010 pelo campeonato paraense, na ocasião o Paysandu venceu o jogo por 2×0 com o gol de Moisés e Bruno Rangel. O Papão da Curuzu nunca perdeu para o Santa Rosa.

Paysandu

Além de querer ganhar a partida de logo mais, o Paysandu pretende conquistar o título de número 50º do Campeonato Paraense e fazer desse campeonato bem melhor do que o do ano passado, quando acabou estacionando no terceiro lugar. Para isso, o clube investiu na reformulação do elenco, contratando jogadores de qualidade, como o atacante Nicolas, que está de volta ao elenco bicolor.

Santa Rosa

Apesar do passado nada positivo, já que o Santa Rosa vem de uma derrota onde perdeu o titulo da Supercopa Grão-Pará para o Águia de Marabá, a equipe está com os olhos voltados para o futuro, com o objetivo de fincar na melhor posição do estadual e garantir uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D e Copa do Brasil de 2025. Atualmente o clube teve que lidar com a saída do técnico Netão, passando o comando da equipe para Rodrigues Reis.

Assista ao vivo em:

youtube.com/@supermarajoaraoficial

youtube.com/@aprovinciadopara

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira