Neste domingo (21) o Clube do Remo entra em campo para encarar o Canaã, a partir das 16h, no estádio do Mangueirão, em Belém, no Campeonato Paraense 2024. Acompanhe tudo ao vivo pela Rádio Super Marajoara AM 1130 e nas redes sociais da Super Marajoara, e também no canal do YouTube de A Província do Pará.

O Duelo

Pela primeira as equipes se enfrentarão no campeonato. Canaã faz sua primeira estreia na disputa do Parazão, enquanto o clube azulino já é veterano nos jogos do Campeonato Paraense, e se experiência conta em campo, o Clube Azulino tem grandes chances de levar a melhor na partida de logo mais.

Clube do Remo

Com o elenco todo renovado, o Leão conta com 20 novas contratações, trazendo esperança para o clube tentar quem sabe alcançar o título de número 49º do estadual. Para a partida de logo mais o objetivo é ganhar e restabelecer a confiança da torcida azulina que ainda não esqueceu o fato de o time não ter conseguido sair da Série C. a última partida oficial do Remo foi contra o Altos-PI durante a rodada final da primeira fase da Série C em 2023.

Canaã Futebol Clube

Recentemente fundado, o Canaã terá o gostinho de estar disputando pela primeira vez o Parazão na capital paraense, a equipe vem de uma vitória após conquistar o título da Segundinha, no ano de 2023. O elenco vai contar com a participação de jogadores que já conhece bem o rival, como é o caso do zagueiro Mimica, que passou pelo Clube do Remo nos anos de 2018 a 2021, conquistou os títulos estaduais nos anos de 2018 e 2019, além de conquistar o acesso do Leão à Série B no ano de 2020.

Assista ao vivo em:

Foto: Divulgação

Por: Marina Moreira