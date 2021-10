AO VIVO – REMO X CORITIBA I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 04.10.2021

Hoje tem Remo x Coritiba pela 28° rodada do campeonato Brasileiro da série B, o jogo acontece as 20h no estádio Banpará Baenão. O Leão está na 10° posição com 37 pontos, e tem a grande missão de vencer o líder da serie B que não perde a seis jogos, com quatros vitorias e dois empates.

Se o Remo Ganhar hoje, o time avança mais uma colocação na tabela e se mantem na primeira parte da classificação. Sobre a relação dos jogadores que vão contribuir com o time nesta segunda-feira (04), o zagueiro Rafael Jansen não está relacionado para jogar hoje, pois foi suspenso após três cartão amarelo, e o atacante Victor Andrade foi expulso. Os seus possíveis substitutos são Kevem na zaga, e no ataque Lucas Tocantins ou Matheus Oliveira.

Os ingressos para assistir ao jogo serão vendidos até as 16h de hoje nas lojas do Remo, exceto a do Baenão.

Para acompanhar este grande jogo contra o líder da tabela com 53 pontos, veja ao vivo gratuitamente pelos nossos canais de comunicação, com narração de Frank Souza, reportagens de Carlos Magno e Comentários de Pio Netto.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira