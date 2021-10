Ao Vivo – Remo X Galvez – Copa Verde I 19.10.2021

Hoje tem estreia do Remo pelas oitavas de final da Copa Verde em meio a disputa da Série B do Brasileiro.

A partida será contra Galvez-AC a partir da 20h30, no Estádio do Baenão. O duelo será realizado uma única vez, caso ocorra empate no tempo normal, a decisão para vaga nas oitavas de final será realizada nos pênaltis.

O jogo vai ser transmitido ao vivo pelos nossos canais de comunicação, acesse e fique por dentro em tempo real da estreia da Copa Verde. A transmissão será ao vivo com narração de Frank Souza e comentários de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira