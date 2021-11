AO VIVO – REMO X LONDRINA I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 02.11.2021

Remo enfrenta o Londrina nesta terça-feira, feriado de finados, a partida vai ser as 19h no estádio Baenão, Remo ocupa a 11⁰ colocação na tabela com 41 pontos, objetivo desta noite vai ser alcançar os 43 pontos. Já o seu adversário está na 17⁰ colocação com um total de 35 pontos.

Se nesta manhã de terça-feira feira está sendo um dia quente, á noite promete ferver, pois o clube azulino esgotou todos os ingressos disponível para a torcida acompanhar de pertinho a jogada de hoje.

Está vai ser a 33ª rodada da série B do Brasileiro, e você pode acompanhar de onde quiser assistindo ou ouvindo em nossos canais de comunicação com narração de Carlos Magno e Comentários de Gabriel Freitas.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira