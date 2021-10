Ao Vivo – REMO X PONTE PRETA – CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 24.10.2021

Hoje (24) é o dia do Remo entrar em campo e enfrentar o Ponte Preta pela 31ª rodada da série B pelo Campeonato Brasileiro. Atualmente o Remo ocupa a 13º colocação na tabela somando 38 pontos, já o seu adversário ocupa a 16º na tabela com um total de 34 pontos.

Já faz quatro partidas que o time azulino não avança positivamente na partida da segundona, e isso faz com que o time fique cada vez mais perto da zona de rebaixamento

O Jogo vai ser realizado no Estádio Banpará Baenão na tarde deste domingo as 16h. A partida vai ser transmitida ao vivo pelos nossos canais de comunicação, no comando de Frank Souza na Narração e comentários de Gabriel Freitas, acesse os links e fique por dentro de cada detalhe da jogada de hoje.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira