Ao vivo: Remo x São Luiz -RS pela Copa do Brasil e Princesa do Solimões e Paysandu pela Copa Verde

E nesta quarta-feira (08) no Dia Internacional da Mulher, o Clube do Remo enfrenta o São Luiz-RS pela Copa do Brasil, a partir das 20h, no Estádio Baenão, em Belém (PA). O duelo será válido pela segunda fase do Campeonato, e você pode conferir a partida completa na transmissão ao vivo pelo canal no YouTube do Grupo Marajoara e também pela Rádio AM 1130, e pelo canal no YouTube de A Província do Pará.

O Leão segue com 100% de aproveitamento na temporada, e para a partida de logo mais, vai contar com o apoio da torcida que estará em peso, pois os ingressos para o jogo foram todos esgotados. Se vencer a equipe azulina vai receber uma quantia em dinheiro no valor de R$ 2.100 milhões.

Diferente do seu adversário, o São Luiz vem de duas derrotas, e atravessa um momento delicado na competição do estadual, atualmente na 10ª colocação, com apenas sete pontos. Sobre a Copa do Brasil, quem vencer hoje avança para a terceira fase da competição.

E quem também entra em campo nesta quarta-feira (08) especial, é a Princesa do Solimões e Paysandu no duelo de ida das quartas de final da Copa Verde 2023. A partida vai começar às 21h (de Brasília), no estádio Gilberto Mestrinho (Gilbertão), emj Manacapuru (a 100km de distância de Manaus).

O Tubarão vem nadando bem nesta competição, pois eliminou o Rio Branco-AC na primeira fase, e depois o Manaus, nas oitavas. Agora é tentar se manter no mesmo ritmo. Mesmo indo bem na Copa Verde, a equipe foi eliminada da Copa do Brasil em uma partida que precisava ganhar, porém como acabou empatando, não foi o suficiente para dar continuidade na competição.

Já o Paysandu vem de uma derrota dentro do Parazão 2023, os bicolores estavam com 100% de aproveitamento, até encarar o Caeté e perder por 1 a 0, no último final de semana. Agora falando de Copa Verde, o elenco eliminou nas oitavas de final o Real Ariquemes. Para o jogo de logo mais a equipe vai precisar dar o suor, pois a equipe vai ter que encarar seis desfalques por lesão.

