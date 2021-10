AO VIVO – REMO X VILA NOVA I CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B I 08.10.2021

Hoje terá mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da série B, Remo e Vila Nova se enfrentam pela 29° rodada do Brasileirão as 19h no estádio OBA em Goiânia.

O time do Tigre vem de uma sequência de 4 jogos sem derrota (2 vitorias e 2 empates), ocupando a 14° colocação na tabela somando 34 pontos. Já o time do Leão invicto há três jogos, sendo uma vitória e dois empates, ocupa 10° colocação da tabela com um total de 38 pontos.

Na tarde desta quinta-feira (7) o Remo encerrou sua preparação para enfrentar o jogo desta sexta-feira (8) contra o Vila Nova, no campo anexo do estádio serrinha, o treino foi realizado com trabalho técnico e finalizado com bola parada.

Para acompanhar o jogo ao vivo, acesse nossos canais de comunicação e fique por dentro de tudo que acontece com os jogadores em campo, a Narração é de Carlos Magno com reportagem de Gabriel Freitas e comentários de Netto Pio.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira