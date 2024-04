AO VIVO | REMO X VOLTA REDONDA | CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE C | 20.04.24

Remo e Volta Redonda iniciam caminhada em busca do acesso na Série B: Leão e Voltaço se enfrentam neste sábado (20), às 17h, no Estádio Baenão, em Belém (PA).Acompanhe ao vivo pelo YouTube da Super Marajoara, pela Rádio Marajoara AM 1130 e em todas as redes sociais do Grupo Marajoara.

Com o vice-campeonato do Campeonato Paraense, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e na semifinal da Copa Verde no currículo, o Remo volta suas atenções para a Série C do Campeonato Brasileiro com a ambição de alcançar a fase quadrangular, algo que não aconteceu na temporada passada. Sob o comando do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, o Leão busca redenção e almeja o tão sonhado acesso à Série B.

Após bater na trave do acesso em 2023, o Volta Redonda chega à Série C do Campeonato Brasileiro com ares de incógnita. A equipe ainda não encontrou seu ritmo na temporada, ocupando a 10ª posição no Campeonato Carioca e sendo eliminada na primeira fase da Copa do Brasil. Sem atuar desde o dia 3 de março, o time comandado por Rogério Corrêa passou por reformulação e busca uma resposta positiva na sequência do ano para alcançar seus objetivos.