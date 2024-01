AO VIVO | SAMPAIO CORRÊA X FLAMENGO | CAMPEONATO CARIOCA | 31.01.24 

e você pode acompanhar a bola rolar, ao vivo pela

Nesta quarta-feira (31), o Sampaio Corrêa e o Flamengo se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Carioca 2024, em Belém, no Estádio Mangueirão, às 21h30 ( de Brasília ).

O Duelo

O Sampaio Corrêa vem de uma derrota por 2 a 0 para o Botafogo, atualmente a equipe não vem se saindo bem na competição desde o início da competição, somando apenas um ponto há quatro jogos.

O Flamengo voltará usar o time principal após dois jogos com os reservas, na rodada passada, o rubro-negro empatou zero a zero com a Portuguesa, com o time alternativo.

Por: Marina Moreira