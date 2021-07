AO VIVO: VASCO X GUARANI

VASCO X GUARANI AO VIVO PELA SÉRIE B 2021 – RODADA 14 Na estreia do técnico Lisca, o Vasco recebe o Guarani, na noite deste sábado, às 21h, em São Januário. O jogo é válido pela 14ª rodada da Série B. O Vasco vem de uma sequência de três empates, que o distanciou do G-4. Hoje, o time está na nona colocação, com 19 pontos. A esperança é que Lisca, estreante da noite, ajuste a equipe e encontre a almejada regularidade na competição. O treinador foi apresentado nesta sexta e comandou apenas um treino antes do jogo deste sábado.

AO VIVO: