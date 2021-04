Aos 15 anos, Filho de Adriano Imperador assina com o Grêmio

Adriano Carvalho Ribeiro, filho do ex-atacante Adriano “Imperador”, ex-Flamengo, São Paulo e Inter de Milão, assinou contrato para integrar as categorias de base do Grêmio.

Ídolo rubro-negro e pai coruja, Adriano compartilhou em suas redes sociais o momento em que o filho de 15 anos assina o compromisso.

“Muito orgulho do meu filho. Parabéns, que Deus te ilumine nessa tua nova caminhada. Te amo”, escreveu.

“Nova casa, nova camisa, nova oportunidade! Só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e a todos que me apoiam. Obrigado, Deus, família, amigos e todos que me ajudaram até aqui. Obrigado, Grêmio”, postou Adriano em suas redes sociais.

Boavista e Grêmio têm uma parceria. Adriano Ribeiro está incluído em uma leva de cinco jogadores que também foram para o clube gaúcho. Há uma divisão dos percentuais dos direitos federativos, em que 70% ficam com o Grêmio e 30% serão do Boavista, em caso de negociação.