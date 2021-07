Aos 39 anos e com U$ 19,4 bilhões, cofundador do Facebook se torna o brasileiro mais rico

Eduardo Luiz Saverin ultrapassou o também empresário e investidor Jorge Paulo Lemann, sócio da AB Inbev e do 3G Capital

Paulista de 39 anos, criado nos Estados Unidos, morando atualmente em Singapura com a mulher e o único filho. Profissão? Empresário — e tem no currículo a façanha de ser cofundador do Facebook. Fortuna estimada em mais de R$ 100 bilhões. Formado em Harvard. Foi parar até no cinema, quando interpretado por Andrew Garfield. Este é Eduardo Luiz Saverin, o novo brasileiro mais rico. Ele ultrapassou o também empresário e investidor Jorge Paulo Lemann, sócio da AB Inbev e do 3G Capital, no ranking de bilionários da revista Forbes.

Saverin teve a sua fortuna avaliada em US$ 19,4 bilhões nesta terça-feira (6), o que o coloca na 95ª posição no ranking das pessoas mais ricas do mundo. O montante equivale a mais de R$ 101 bilhões. Formou-se em economia em Harvard, onde conheceu Mark Zuckerberg. Juntos, eles fundaram o Facebook em 2004. Sua participação minoritária no negócio e o crescimento do valor de mercado da empresa é a origem de sua fortuna.

Nos anos seguintes, eles discordaram sobre os rumos da rede social, caso que acabou indo parar na Justiça e foi retratado no filme “A Rede Social”, de 2010, em que ele foi interpretado pelo ator Andrew Garfield.

Segundo o livro “Bilionários Acidentais”, de Ben Mezrich, foi o brasileiro quem fez o investimento inicial necessário para iniciar as operações da empresa. O “Bilionários Acidentais” foi uma das únicas publicações sobre o assunto que conseguiram falar com Saverin sobre a conturbada fundação do site.

Com a abertura de capital da empresa, o brasileiro entrou para a lista de bilionários da Forbes em 2011 com a valorização de sua participação minoritária no Facebook.

No dia 28 de junho, o Facebook atingiu pela primeira vez o valor de mercado de US$ 1 trilhão, se juntando a Apple, Amazon, Alphabet (dona do Google) e Microsoft, as “big techs” que já atingiram esse patamar.

Em 2012, antes da entrada do Facebook no mercado de ações, o empresário renunciou à cidadania norte-americana e mudou-se para Singapura. Em 2016, ele lançou o fundo de risco B Capital, com o Boston Consulting Group e o investidor Raj Ganguly. Ele investe em empresas de tecnologia em estágio avançado na Ásia, na Europa e nos EUA.

Lista dos 10 brasileiros mais ricos, segundo a Forbes

1. Eduardo Saverin (Facebook): US$ 19,4 bilhões

2. Jorge Paulo Lemann (3G Capital): US$ 19 bilhões

3. Jorge Moll Filho (Rede D’Or): US$ 13,4 bilhões

4. Marcel Telles (3G Capital): US$ 12,7 bilhões

5. André Esteves (BTG Pactual): US$ 9,9 bilhões

6. Carlos Alberto Sicupira (3G Capital): US$ 9,8 bilhões

7. Rubens Ometto (Cosan): US$ 9,2 bilhões

8. Irmãos Safra (Banco Safra): US$ 7,8 bilhões

9. Alexandre Behring (3G Capital): US$ 7,2 bilhões

10. Alceu Feldmann (Fertipar): US$ 6,1 bilhões

Fonte: G1 / Foto: Arquivo pessoal