Aos 40 anos, Paris Hilton está grávida do primeiro filho, diz site

Modelo e o noivo, o empresário Carter Reum, revelaram no começo do ano que fariam fertilização in vitro

A família de Paris Hilton deve aumentar em breve, isso porque a socialite pode estar grávida do seu primeiro filho aos 40 anos. A notícia foi divulgada pelo site Page Six, mas não foi comentada por Paris. A criança é fruto da relação da modelo com o empresário Carter Reum.

Em janeiro deste ano, o casal revelou que estava se submetendo a tratamentos de fertilização in vitro, pois queriam ter um filho. “Ele é o cara dos meus sonhos. [Carter] é totalmente único”, declarou a modelo durante participação no podcast “Trend Reporter”.

Paris e o empresário namoraram por um ano e o noivado aconteceu em fevereiro deste ano. O pedido de casamento foi feito em uma ilha particular e a socialite foi surpreendida com um anel de diamante com lapidação esmeralda. “Estou animada com o nosso próximo capítulo”, disse a modelo à Vogue na época do noivado. “Nosso relacionamento é de igualdade. Nós nos tornamos pessoas melhores. A espera valeu a pena”, acrescentou.