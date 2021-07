Aos 46 anos, Preta Gil revela motivo de não ter se vacinado

Preta Gil recorreu às redes sociais, nessa quinta-feira (1º/7), para dar explicações ao público. Aos 46 anos de idade, a cantora revelou ter sofrido cobranças por ainda não ter sido vacinada contra a Covid-19.

“Um monte de gente me perguntou se eu ia tomar vacina. Sim, meu dia pela minha idade foi anteontem no Rio, mas estou gravando uma série no sítio. A gente está dentro de uma bolha e não pode sair daqui”, disse.