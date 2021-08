Aos 62 anos, Victor Fasano exibe corpão de sunga branca na praia

O ex-ator global, amante de exercícios físicos, foi flagrado durante ensaio fotográfico na praia do Arpoador, no Rio de Janeiro

O ex-global Victor Fasano foi flagrado na praia do Arpoador, no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Vestindo apenas uma sunga branca, o famoso chama a atenção pelo bronzeado e pela boa forma física aos 62 anos. Nas imagens, o ator também aparece praticando exercícios e levantando peso.

Atualmente, Victor Fasano é sócio de uma fundação que cria em cativeiro e reintroduz nas florestas espécies em extinção. Longe da televisão desde 2005, ele disse em entrevista ao Extra que não pretende mais voltar a atuar. O galã de dezenas novelas nos anos 1990 e 2000 afirma que só voltaria às telinhas se algum projeto o fascinasse.

FONTE METROPOLES