Aos 65 anos, prefeito se casa com adolescente de 16 anos

Hissam Hussein Dehaini, prefeito de Araucária, interior do Paraná, tem 65 anos e se casou com a adolescente Kauane Rode Camargo, de 16 anos. A união ocorreu no mês passado. As informações são da revista Vogue.

Dehaini está no segundo mandato. Em 2022, ele se divorciou da segunda esposa. O patrimônio dele é declarado pela Justiça Eleitoral em R$ 14 milhões em bens.

Kauane é estudante. Ela cursa o ensino médio em uma escola cívico-militar da cidade.

Em 2022, a garota participou do concurso Miss Araucária, na categoria teen (para meninas de 15 a 17 anos) e ficou no segundo lugar da competição.

No Brasil, um menor de idade pode se casar mediante autorização dos pais.

Recentemente, a mãe de Kauane, Marilene Rode, foi promovida ao cargo de secretária de Cultura de Araucária. A irmã de Marilene, Elizângela Rode, também é comissionada na prefeitura.

