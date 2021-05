Aos 95 anos, Rainha Elizabeth lança marca de cervejas especiais

A rainha Elizabeth já pode se considerar, também, a rainha das bebidas. Isso porque a soberana, não satisfeita em produzir e vender vinhos, espumantes e até gins exclusivos da família real, lançou recentemente uma marca de cervejas especiais.

A bebida é produzida nos terrenos de Sandringham, região onde a família real costuma passar o Natal

Os rótulos foram criados a partir da cevada cultivada nos terrenos da Sandringham, um retiro onde normalmente a Rainha passa festividades como o Natal.

A água utilizada para produzir a bebida também foi retirada de nascentes do mesmo terreno.

A fermentação dos grãos foi feita por uma cervejaria local chamada Barsham.

Dentre as opções, estão a Sandringham Best Bitter, com 4,3 por cento de teor alcoólico e produzida com três tipos de lúpulo, o que confere uma cerveja com mais sabor; e a Sandringham Golden IPA, com cinco por cento, que é uma variedade mais forte que a anterior.

Elizabeth escolheu para sua marca um logotipo diferenciado: uma lebre e um faisão, que ficam ao lado do nome Sandringham.

A bebida é vendida no site oficial da Royal Collections em garrafas de meio litro e custam, em média, R$ 30 cada uma. Um brinde à rainha!

Por METRÓPOLES