AP sedia solenidafe de entrega do Troféu Imprensa Marajoara

O salão nobre da Assembleia Paraense teve noite de gala nesse sábado, 30, ocasião em que personalidades com destacados serviços prestados ao Pará receberam o Troféu Imprensa Marajoara, um dos mais importantes prêmios do jornalismo do Estado.

Entre as personalidades agraciadas está o consagrado jornalista Reginaldo Ramos com 30 anos dedicados à causa da informação na defesa do Pará.

Ramos, que já atuou em todas as redações, é responsável por inúmeras iniciativas e projetos, como o AgroAmazônia, Belém 400 e Expedição Jornalística Amazônia+, exibidos na TV aberta do Pará e também no Estado do Amazonas.

Segundo Ramos, ainda estão engatilhados novos projetos para o próximo ano.

O Troféu Imprensa Marajoara é dado todos os anos a jornalistas, empresários e profissionais que se destacaram ao longo do ano em suas atividades.

Imagem: Brenda Ramos