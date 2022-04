Apae Belém e TRE-PA realizam emissão de título eleitoral para pessoas com autismo

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Belém, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Pará, realiza, nesta sexta-feira (1º), a emissão de título eleitoral para pessoas com autismo. A ação, que ocorre a partir das 13h, na travessa Pirajá, s/n, no bairro da Pedreira, é alusiva ao Dia Internacional da Pessoa com Autismo, lembrado no sábado (2).

O objetivo é estimular a cidadania e, acima de tudo, a inclusão social das pessoas com deficiência em geral. “A ação de votar é um direito de todos nós, cidadãos, inclusive das pessoas com deficiência, que muitas das vezes são esquecidos e excluídos da sociedade. A Lei Brasileira de Inclusão é muito clara nesse aspecto, as pessoas com deficiência têm assegurado o direito de participar ativamente da vida pública e política em igualdade de condições. Podem votar, elegendo livremente os representantes e serem votadas, inclusive se candidatar para desempenhar funções públicas em todos os níveis de governo. Só teremos, efetivamente, políticas públicas voltadas para esse público, quando eles estiverem exercendo cargos no legislativo, por exemplo”, destacou a assistente social, Ana Carolina Salomão.

Serviço:

Emissão de título eleitoral para pessoas com autismo

Local: Tv. Pirajá, s/n – Pedreira

Hora: 13h

Fonte: O Liberal