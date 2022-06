Hoje (18) a noite o Aparecidense recebe o Paysandu para um duelo válido pela 11ª rodada da Série C do Brasileiro, a partida acontece as 19h no Estádio Aníbal Toledo, na cidade Aparecida de Goiânia, e vai contar com transmissão ao vivo pelo canal de A Província do Pará e da equipe da Rádio Super Marajoara AM 1130, com narração de Carlos Magno, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Atualmente o Aparecidense é o 12ª colocado na tabela, com 12 pontos somados, dentro das 10 partidas jogadas, com um resultado de três vitorias, três empates e quatro derrotas.

Já o líder do campeonato, o Paysandu, está com 21 pontos, o desempenho em campo vem sendo bastante satisfatório para o torcedor bicolor, principalmente após as duas últimas quatro partidas onde o Lobo saiu vitorioso. A expectativa para mais tarde é manter o mesmo ritmo para conseguir sua quinta vitória.

A partida de logo mais terá a cobertura ao vivo pelo canal da A Província do Pará.

Assista ao vivo em:

YouTube.com/aprovinciadopara

YouTube.com/radiosupermarajoara

Facebook.com/supermarajoara

YouTube.com/supermarajoara

www.grupomarajora.com.br

www.supermarajoara.com.br

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira