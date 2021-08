Apartamento de Dilma no Rio de Janeiro sofre arrombamento

O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi alvo de arrombamento. No último sábado (28), moradores do edifício onde fica o imóvel notaram que a porta estava arrombada. Apesar do local ter porteiro durante as 24 horas do dia, ainda não se sabe como aconteceu o fato. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

A 14ª Delegacia de Polícia (DP), que fica no bairro do Leblon, também na Zona Sul da capital fluminense, registrou o arrombamento e a tentativa de furto no imóvel, que estava vazio. A perícia foi realizada no local, no domingo (29) à noite, e imagens de câmeras de segurança foram pedidas para identificar o autor do crime. Segundo a Polícia Civil, a investigação está em andamento.

Desde que a pandemia começou, a ex-presidente não foi vista no prédio. O conserto das portas danificadas já foi providenciado. Dilma estava em Porto Alegre no último final de semana e foi para São Paulo na segunda-feira (30).

Fonte: Pleno News

Foto: Roberto Stuckert Filho