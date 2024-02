Apartamentos pegam fogo no centro de Belém

Um apartamento pegou fogo no Condomínio Resort Parc Paradiso, localizado na Avenida Conselheiro Furtado, entre a Avenida Alcindo Cacela e a Travessa 14 de Março, no bairro da Cremação, em Belém. O incêndio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 01, e viaturas do Corpo de Bombeiros Militar se encontram na área para resolver a situação.



Segundo as primeiras informações, as chamas já teriam atingido outro apartamento e haveria quatro pessoas em um dos quartos, o que não chegou a ser confirmado até o momento.

Também são desconhecidas as causas do incêndio, o que será estabelecido pela perícia.

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana – Semob foi acionada para organizar o trânsito no local que é intenso.



A reportagem de A PROVÍNCIA DO PARÁ segue apurando a situação no local.

Imagens: Erison Jr/Ronabar