APBM promove jogo de apresentação na cidade de Barcarena, na Grande Belém

A Associação Paraense de Basquete Master – APBM participa da festa de encerramento do torneio municipal de basquete de Barcarena com duas equipes da categoria 60 anos. A apresentação será no domingo, 15, no ginásio municipal João Batista dos Reis, recém-inaugurado.

A delegação será chefiada pelo presidente da associação, cartola Paulo Seráfico.

Os atletas participantes da apresentação são Iru Bezerra, Jeferson, Nourival, Robson, Arnaldo Miranda, Manoel Miranda, José Façanha, Rui Noronha, João Carlos Quaty, Jorge Ohana, Sérgio Dias e Beto Gaúcho. Além do Cavalcante, Alex Houat, Paulo Roberto e Jorge Seráfico.

“Fomos convidados a fazer essa apresentação de incentivo aos jovens barcarenenses. Será às 9h, A delegação sai de Belém, às 7h”, diz Paulo Seráfico.

Seráfico, autor do livro ‘Dois Segundos’, que narra sua trajetória no basquete paraense, vai doar alguns exemplares aos desportistas e atletas da cidade do Abacaxi.

Imagem: Divulgação