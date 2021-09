Apenas 25% aprovam atuação do STF, aponta pesquisa Datafolha

O instituto Datafolha divulgou pesquisa no último sábado (25) sobre a avaliação dos brasileiros à Suprema Corte brasileira. De acordo com os dados, 25% dos entrevistados aprovam o trabalho dos ministros, enquanto 35% reprovam e outros 35% consideram regular.

A pesquisa foi realizada de 13 a 15 de setembro, com 3.667 entrevistas presenciais em 190 cidades, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos.

Segundo o levantamento anterior, realizado em junho, 24% consideravam o trabalho do STF como bom ou ótimo, 33% reprovavam e 36% avaliavam como regular.

Entre os que consideram a atuação do Supremo ótima ou boa, 41% são eleitores do PSDB, e outros 32% estão entre as pessoas que reprovam a gestão Bolsonaro.

Fonte: Pleno News