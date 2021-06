Apesar da vitória, Marlon diz que Paysandu precisa melhorar: “não quer dizer que está tudo bem”

Atacante teve participação nos dois gols no primeiro triunfo do Papão na Série C do Brasileiro, que ameniza crise no clube: “vai dar mais tranquilidade para enfrentar o Volta Redonda”

O elenco do Paysandu se reapresentou na tarde desta segunda-feira, dois dias após vencer a Jacuipense por 2 a 0, em Salvador. Foi o primeiro triunfo do Papão na Série C, que vinha de derrota em casa para o Botafogo-PB, trazendo à tona uma crise no clube.

Destaque bicolor contra o Jacupa, o atacante Marlon marcou o primeiro gol e fez jogada individual para o segundo, que resultou em gol contra do lateral-direito Gedeilson. Para ele, o resultado ajuda para o time trabalhar mais tranquilo para o próximo desafio.

– Uma vitória como foi, jogamos bem, fizemos um grande jogo do começo ao fim, foi um resultado muito bom. Após a derrota para o Botafogo, foi uma semana difícil, aconteceram muitas coisas, mas acredito que vai dar mais tranquilidade para enfrentar o Volta Redonda – destaca o

Fizemos uma grande partida, mas não quer dizer que está tudo bem. Acreditamos no trabalho que está sendo feito e agora é melhorar. É tirar como parâmetro essa última partida, que foi muito boa.

O gol de Marlon veio de um chute de fora da área, algo pouco praticado pela equipe. O atacante conta que pede para os companheiros arriscarem mais.

– É uma arma boa. Falo para os meninos lá na frente, quando tiverem a oportunidade, para eles chutarem. Surgiu, tive tempo para finalizar e, graças a Deus, fiz o gol. Acredito que foi o gol mais bonito (com a camisa bicolor).

O Paysandu enfrenta a Volta Redonda no sábado, ás 17h, na Curuzu. A partida é válida pela 4ª rodada da Terceirona. Em caso de vitória, o Papão entra no G4 do Grupo A.

Fonte: ge.globo.com