Apesar de dificuldades financeiras, Paragominas garante participação na Série D de 2021

Decisão foi tomada na última segunda, dia 3, após uma reunião da diretoria na sede do clube. Clube enfrenta problemas com as contas após diminuição da arrecadação durante a pandemia

O Paragominas anunciou que vai participar da Série D de 2021. O clube estava discutindo o ingresso na competição nacional devido a problemas financeiros ocasionados pela pandemia. A decisão foi tomada na última segunda, dia 3, após uma reunião da diretoria na sede do clube.

Segundo o Paragominas a ausência da torcida nos estádios e, consequentemente, a falta de renda para o clube era a maior dificuldade enfrentada pela diretoria do Jacaré. No entanto, o clube informou que “não mediu esforços” para garantir a equipe do sudeste do Pará no Brasileirão.

O clube também pediu o apoio da prefeitura de Parauapebas e de empresários da região para garantir os custos durante o ano.

Técnico definido

Matheus Lima conversa com o elenco do Paragomians — Foto: Ascom Paragominas

O Paragominas anunciou na quinta-feira (29) a renovação de contrato do técnico Matheus Lima. O comandante do Jacaré ficará a frente da equipe do sudeste do Pará até o final da Série D do Campeonato Brasileiro.

Matheus é o treinador do Paragominas desde o início de abril. O jovem técnico tinha a missão de livrar a equipe da zona de rebaixamento. A luta foi árdua, até a última rodada, mas o objetivo foi cumprido. Mesmo com a derrota para o Remo, dentro de casa, o Jacaré garantiu vaga na primeira divisão estadual.

A Série D do Brasileiro tem início previsto para o final de maio. O Jacaré está no Grupo A2, junto com Imperatriz, Palmas, Guarany, Juventude, 4 de Julho, Moto Club e o vencedor do mata-mata qualificatório entre Tocantinópolis x Picos.