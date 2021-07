Apesar de exterior, Ibovespa cai de olho em cena política, petróleo e IPCA-15

No campo inflacionário, os preços seguem elevados no Brasil, enquanto a instabilidade nas cotações do petróleo no exterior pode limitar ou até mesmo impedir alta nas ações da Petrobras

Apesar da calmaria externa, o Ibovespa tem movimentos claudicantes e com viés negativo na manhã desta sexta-feira, 23. O índice tem dificuldade em defender os 126 mil pontos, mesmo com sinais promissores de retomada econômica no exterior, após indicadores informados na Europa, apesar dos temores relacionados à variante delta do coronavírus. Já nos EUA, o chamado PMI Composto, que agrega os setores da indústria e de serviços, caiu a 59,7 em julho (preliminar).

Com este comportamento, o Ibovespa já registra perda na semana. Às 10h51, o recuo semanal era de 0,13%, com o índice cedendo 0,27% nesta sexta-feira, aos 125.755,94 pontos, após máxima aos 126.203,87 pontos.

Ontem, recorda Rodrigo Knudsen, gestor da Vitreo, foi um dia “ilustrativo”, diz, ao referir-se ao sobe e desce do índice ao longo do dia, mas que, no final, conseguiu fechar em alta. “O Ibovespa estava reticente com a alta externa. Resultados como os do Twitter maior alta em sua receita desde 2014 criam boas perspectivas para outras empresas, como Google. Isso cria um certo otimismo, mas aqui parece que tem um freio, e o Ibovespa não anda por conta de preocupações políticas”, diz.

