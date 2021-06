Apesar de rumores, Bonamigo ainda é técnico do Remo

Apesar da expectativa para a saída de Paulo Bonamigo, o técnico segue no comando do Clube do Remo. Os rumores surgiram após a derrota de 2 a 0 para o Sampaio Corrêa, no Baenão, na noite de ontem. Tradicionalmente, o treinador concede entrevista coletiva. Mas, ao invés disso, foi se reunir com a diretoria azulina.

A reunião durou mais de duas horas, seguindo a madrugada, mas, diante das especulações, foi informado que Bonamigo continuaria no cargo.

“A diretoria e comissão técnica seguem em reunião discutindo alguns pontos que requerem a máxima atenção. Por conta do horário, a coletiva foi cancelada. Pedimos desculpas a imprensa e aos torcedores pelo ocorrido. Assim que forem sendo concretizadas as providências, estaremos passando para conhecimento de todos”, informou o clube por meio da assessoria de imprensa.

O Remo viaja para a Curitiba (PR) às 17 horas desta quarta-feira (30). Na sexta-feira (2), às 19 horas, o time azulino enfrenta o Coritiba pela nona rodada da Série B.

Fonte: O Liberal

Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal