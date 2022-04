Aplicativo é lançado pelo governo estadual para impulsionar vendas de artesanato no Pará

Na última quinta-feira (28), o aplicativo ArteAma foi lançado pelo governo estadual do Pará. O evento de lançamento do aplicativo idealizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme) em parceria com outras entidades do estado, aconteceu no Teatro Estação Gasômetro em Belém.

O ArteAma é uma plataforma de ‘e-commerce’ que já conta com mais de 100 adesões e é dedicado aos empreendedores e artesãos regionais para impulsionar e divulgar esse comércio através de um catálogo digital. O evento contou com uma programação de palestras direcionada para artesãos presentes na ocasião e para representantes de órgãos envolvidos no desenvolvimento do app.

O cadastramento para participação dos artesãos na plataforma, que até agora já tem mais de 1,8 mil downloads, foi realizado no local do evento e disponibilizou mais 200 produtos no aplicativo.

O secretário adjunto da Sedeme, Carlos Ledo, abriu a apresentação e contou um pouco sobre a iniciativa do projeto: “Por conta da pandemia, tudo ficou muito difícil para a classe de artesãos, então essa tecnologia veio para beneficiar esse segmento, algo que foi muito bem aceito por eles, pois, o meio digital é o mais difundido hoje em dia, e também irá facilitar as negociações do trabalho deles, além de gerar mais emprego e renda para esse segmento, transformando a vida dessas pessoas de forma positiva. A Sedeme, articulando e atendendo as necessidades por meio da federação Facapa, buscou atuar com as Secretarias de Governo para avançarmos, de forma integrada, o desenvolvimento do comércio do artesanato no estado e no Brasil”.

O app ArtAma já está disponível para download nas plataformas Android e IOS e pode ser acessado pelo site arteama.com.br e loja.arteama.com.br

