Aplicativo disponibiliza à população mapa com localização de 283 praças de Belém

Agora a população de Belém vai ficar por dentro de todas as praças do município por meio de um mapa que dá a localização de 268 praças registradas. A ideia faz parte do projeto “ Áreas Verdes”. Além de já disponibilizar à população quase 300 localizações importantes da capital paraense.

Pela internet, a Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e Companhia de Tecnologia da Informação de Belém (Cinbesa), disponibiliza para a população o acesso no endereço eletrônico semma.belem.pa.gov.br, e assim manter a população informada de todas as praças e demais informações importantes. O aplicativo está hospedado no Datacenter da Prefeitura e foi incorporado ao site da Semma, podendo ser acessado pela população por meio de computador, tablet ou celular.

Serão duas etapas do projeto, a primeira o público saberá todas as praças já registradas. Em uma segunda etapa, a população poderá acompanhar informações como data de poda, roçagem e plantio, funções de competência da Semma, dando transparência às atividades executadas.

O sistema do projeto Áreas Verdes conta com 268 praças registradas e, futuramente, serão incluídos outros espaços que aliam meio-ambiente e lazer, como o Bosque Rodrigues Alves e o Museu Emílio Goeldi.

Localização das Áreas Verdes do Município de Belém

Acesse Aqui

Foto: Reprodução Ag. Belém