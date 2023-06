Aplicativo do ChatGPT para iPhone chega ao Brasil

O aplicativo do ChatGPT para iOS foi oficialmente lançado no Brasil nesta quinta-feira (25). Agora, donos de iPhones podem usar a inteligência artificial com uma experiência melhor, sem precisar acessar o sistema pelo site.

Inicialmente, o lançamento do aplicativo para iOS tinha acontecido apenas nos Estados Unidos . Nesta semana, a OpenAI, empresa dona do ChatGPT, expandiu a novidade para mais 41 países, incluindo o Brasil.

No aplicativo do ChatGPT, é possível fazer perguntas para a inteligência artificial usando a voz, recurso que não está disponível no sistema ao acessá-lo pela web.

A OpenAI promete que a novidade chegará a usuários de dispositivos Android “em breve”.

O ChatGPT é uma inteligência artificial capaz de executar diversas tarefas, como organizar atividades, responder perguntas, produzir textos, corrigir códigos e até dar conselhos.

Fonte: IG/Foto: Unsplash/Rolf van Root