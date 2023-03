Aplicativo exclusivo para mulheres empreendedoras é lançado em Belém

Na próxima quarta-feira (08) , Dia Internacional das Mulheres, Belém recebe o primeiro aplicativo de origem brasileira, que tem o objetivo de fortalecer e divulgar o empreendedorismo feminino e LGBTQUIA+, o aplicativo foi criado por mulheres empreendedoras, dos mais diversos segmentos. A inauguração será às 18h30, na Donadelas House, na Travessa Benjamim Constant, 1158, Nazaré.

O lançamento do aplicativo BW7 é uma empresa criada por mulheres empreendedoras, dos mais diversos segmentos, potencializem a divulgação de seus produtos e serviços em uma plataforma direta entre elas e o cliente, sem atravessador comercial, ou seja, a venda é direta entre fornecedor e cliente. O BW7 significa Business Woman 7 (seven), com tradução de Mulher de Negócios, e o número 7 por ser um número bíblico que simboliza a perfeição.

Para se cadastrar e usufruir dos benefícios do app é simples. Baixe gratuitamente no seu smartphone, disponível para iOS e Android, crie seu perfil e entre em contato. Mais informações no site https://bw7.app.br/

SERVIÇO

Lançamento do app BW7

Data: 08 de março de 2023 (quarta-feira)

Hora: A partir das 18h30

Local: Donadelas House, na Travessa Benjamim Constant, 1158, Nazaré. Belém – PA

