Aplicativo “Kd a Berlinda?” passa por adaptações para o Círio 2021

Pelo segundo ano consecutivo, o Círio de Nazaré é realizado sem as tradicionais romarias devido às restrições sanitárias decorrentes da pandemia da Covid-19. E o aplicativo “Kd a Berlinda?” continua adaptado para o formato da festa de 2021. A ferramenta digital, desenvolvida pela Prodepa, ajuda o fiel a estar mais próximo da Virgem de Nazaré.

Anderson Góes, analista de sistemas da Prodepa, explica que ao invés de mostrar a localização da Santa, devido aos protocolos de distanciamento e sem as romarias, como novidade na versão 2021 do app, foram inseridos os links do site da Basílica Santuário, do site oficial do Círio, e das Agências Pará (governo do Estado) e Belém (Prefeitura) para dar o máximo de informação para os usuários.

“‘O KD a Berlinda? precisou, desde o ano passado, sofrer adaptações para a que vivemos. Muito embora sem as coordenadas geográficas, pela ausência das romarias, aprimoramos o aplicativo com a disponibilização de links úteis e a integração com parceiros para a transmissão de vídeos”, revela Góes.

Uma série de outros recursos continua disponível aos devotos de Nossa Senhora de Nazaré, o que ajuda a fortalecer a fé dos fiéis. Pelo aplicativo será possível acompanhar as transmissões via TV Cultura e Rádio Cultura; fazer selfies personalizadas com a máscara do app e compartilhar nas redes sociais; baixar os cartazes do Círio atual e o de anos anteriores; e ter acesso a uma galeria com fotos da festa.

“Sem dúvida nenhuma a quantidade de downloads do aplicativo, que costuma aparecer, durante o período do Círio, entre os mais baixados de sua categoria no Brasil, demonstra o tamanho da importância deste serviço para a festa e para a população como um todo”, destaca Anderson Góes.

Marcos Brandão da Costa, presidente da Prodepa, reforça que o “KD a Berlinda” já faz parte da experiência dos romeiros que participam da festa no Pará e dos que estão fora daqui, que não podem acompanhar as celebrações presenciais mais uma vez, o que torna o aplicativo parte importante do Círio.

“Esperamos que a vacinação avance e que possamos retornar à normalidade em 2022 e o aplicativo possa retomar a sua funcionalidade voltando a ser a ferramenta importante que se tornou para quem acompanha o Círio a quase 10 anos”, diz Brandão. A versão 2021 do “Kd A berlinda” já está disponível nas lojas de aplicativos Apple Store e Play Store.



Por Luiz Flávio (PRODEPA)

Fonte: Agência Pará